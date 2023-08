Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 4 août/August 2023) - The common shares of PlasCred Circular Innovations Inc. (PLAS) previously listed as Cover Technologies Inc. (COVE) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

PlasCred Circular Innovations Inc. is a green technology company based in Alberta, whose patent-pending and proprietary process enables true plastic waste removal in a scalable, systematic and profitable way. PlasCred hopes to deliver a commercially viable plastic recycling process, providing immediate economic benefit for industry, communities and government organizations for handling waste plastic.

_________________________________

Les actions ordinaires de PlasCred Circular Innovations Inc. (PLAS) précédemment répertoriées sous le nom de Cover Technologies Inc. (COVE) ont été approuvées pour être inscrites au CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

PlasCred Circular Innovations Inc. est une entreprise de technologie verte basée en Alberta, dont le procédé exclusif et en instance de brevet permet une véritable élimination des déchets plastiques de manière évolutive, systématique et rentable. PlasCred espère proposer un processus de recyclage du plastique commercialement viable, offrant des avantages économiques immédiats à l'industrie, aux communautés et aux organisations gouvernementales pour la gestion des déchets plastiques.

Issuer/Émetteur: PlasCred Circular Innovations Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): PLAS Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 61 996 566 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 17 000 000 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 727941 10 6 ISIN: CA 727941 10 6 9 OLD CUSIP/ISIN: 22289X202/CA22289X2023 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation : 1 new for 2 old/1 neuf pour 2 anciens Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$ Trading Date/Date de negociation: le 8 août/August 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 SEPT Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

