Zu viele oder zu wenige Metalle für die Energiewende?! Die klare Antwort gibt's hier!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Erdüberlastungstag fand diesmal am 2. August statt. Damit sind die natürlichen Ressourcen aufgebraucht für 2023.

Quelle: Greenpeace

Hierbei geht es um die natürlichen Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Lag dieser Tag 1971 noch im Dezember, ist es diesmal Anfang August. Zwar fiel dieser bedeutsame Tag letztes Jahr auf den 28.Juli, aber nicht, weil die Erde nachhaltiger wurde, sondern weil die Berechnung optimiert und geändert wurde. Der Klimaschutz ist also dringend nötig.

Gelingen kann dies nur unter anderem durch den zunehmenden Einsatz erneuerbarer Energien. Da stehen Unternehmen, deren Produkte zur Energiewende beitragen, im Blickpunkt. Zu diesen Produkten gehören die für die E-Mobilität notwendigen Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Nickel sowie weitere Komponenten. Denn die Großstädte sollen grüner werden, dazu gehören elektrische Busse, E-Autos sowie Wind- und Solarenergie. Diese nötigen Rohstoffe werden in großer Menge gebraucht. Recycling oder Einsparungen in anderen Bereichen genügen nicht. Neue Rohstoffvorkommen müssen her.

Beim Nickel etwa soll der Verbrauch im Jahr 2035 um 476 Prozent höher sein als im Jahr 2018.

Daher ist Nickel ein gefragter Rohstoff. Denn ist der Nickelanteil in einer Batterie höher, lässt sich Energie noch besser speichern, was sich günstig auf die Reichweite auswirkt. Die Nickelreserven, die sich gewinnbringend abbauen lassen, sind jedoch nicht so groß. Die größten Nickelvorkommen befinden sich in Indonesien.

Hier sehen Sie unser Nickelmarkt-Update und wie die künftige Nachfrage gedeckt werden kann:

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA13515Q1037,CA3933801001