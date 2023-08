Was genau ist hier geschehen? Die Aktie von PayPal gab bereits im nachbörslichen Handel bekannt, dass sie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwochabend, den 02. August, um knapp 10 Prozent gefallen ist. Der reguläre Handel eröffnete am Donnerstag mit einem Kurs von 66,70 US-Dollar für die PayPal-Aktie und rutschte weiter bis auf 64,18 US-Dollar ab - ein Rückgang von 12,35 Prozent gegenüber dem ...

