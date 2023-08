Am Anfang dieser Woche erlebte die Aktie von Plug Power einen erheblichen Aufschwung. Der positive Trend vom Montag verlängerte sich noch kurz in den Dienstag hinein, und so konnte sogar das Juli-Hoch von 12 Euro kurzzeitig erreicht und überschritten werden. Allerdings folgten daraufhin Gewinnmitnahmen, da der Wert an der US-Börse das dortige Juli-Hoch nicht übersteigen konnte - tatsächlich fehlten weitere Käufe. ...

