Der Aktienkurs von Nikola hat am Freitag einen drastischen Absturz erlitten und ist um mehr als -13% gesunken. Dies scheint eine Reaktion auf ein spezielles Ereignis zu sein. Die entscheidende Frage für Anleger: Wie tief könnte der Kurs der Nikola-Aktie in der kommenden Woche fallen? Trotz des Rückgangs befindet sich die Aktie immer noch in einem formalen Aufwärtstrend, den es zu erhalten gilt. Es gibt jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...