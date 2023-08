Putsch mit verheerenden Folgen: EUROPAS URANVERSORGUNG AM ABGRUND: NIGER-KRISE ENTFLAMMT DRAMA UM ENERGIEZUKUNFT!

Anzeige / Werbung

Ein Militärputsch erschüttert das Land Niger bis ins Mark, als General Omar Tchiani den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum stürzt und sich selbst als neuen Machthaber implementiert.

ein epischer Machtkampf entfaltet sich in den einst idyllischen Weiten des Niger, der sogar ganz Europa in Aufruhr versetzt! Mit einem atemberaubenden Coup setzt General Omar Tchiani die Verfassung außer Kraft und liquidiert alle wichtigen Institutionen. Das Schauspiel erreicht mittlerweile so beängstigende Dimensionen, dass sogar die Energiezukunft der EU bedroht ist!

Die Nervosität in der EU ist deshalb entsprechend hoch und die Alarmbereitschaft hergestellt, da der Schlüssel zu ihrer Energieversorgung tief unter der Erde, in Nigers einzigen großen Uranmine "Somaïr', nahe der Stadt Arlit liegt. Hier entspringt rund zehn Prozent des kostbaren Brennstoffs für Frankreichs Kernkraftwerke und sogar gut 25 % für die gesamte EU. Die politische Unsicherheit nach dem Putsch bringt die Uranproduktion ins Wanken, wodurch Europas Energie-Schicksal am seidenen Faden hängt!

Die Lage ist angespannt! In Paris herrscht ein Klima der Nervosität, und die französische Grünen-Abgeordnete Sandrine Rousseau warnt vehement vor den Gefahren eines Uran-Lieferausfalls aus Niger! Ein Stillstand der "Somaïr'-Mine würde also nicht nur das Land wirtschaftlich ins Chaos stürzen, sondern auch die europäische Energieversorgung gefährden. Die EU sieht sich nun in der Notwendigkeit, neue Bezugsquellen aufzutun, da laut Euratom das aktuelle Uran für nur maximal drei Jahre reicht.

Eine beispiellose politische Herausforderung steht der EU bevor. Während Russland und Kasachstan als mögliche Lieferanten winken, wird die Lage durch die vorangegangenen Sanktionen gegen russische Rohstoffe massiv erschwert. Die Suche nach Alternativen gestaltet sich schwierig, da Uran mittlerweile ein begehrtes und sehr knappes Gut geworden ist, das niemand abgeben will.

Vielleicht aber könnten zukünftige Uran-Produzenten für Entspannung sorgen. In Übersee, Argentinien und Kanada betreibt beispielsweise Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) seine Projekte mit historischen Minen, die mit Hochdruck auf einen "Re-Start' getrimmt werden. Die Spannung am Uranmarkt steigt und die Aktie von Consolidated Uranium (CUR) sieht sehr vielversprechend aus, vor allem auch deshalb, da jüngst schon wieder eine ehemals produzierende Mine übernommen wurde!

Consolidated Uranium sichert sich argentinisches "Uran-Filetstück" und setzt Konsolidierungsstrategie erfolgreich fort!

Mit dem Erwerb der ehemals produzierenden Uran-Mine "Huemul-Agua-Botada' und weiterer prosperierender benachbarter "Claims' hat sich Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) ein saftiges Stück aus dem nahrhaften argentinischen Uran-Vanadium-Kuchen geschnitten. Insgesamt gehen mit dem Kauf des vielversprechenden Uran-Vanadium-Kupfer-Projekts nicht nur 27.350 Hektar in den Besitz von CUR über, sondern es wechselt auch ein Uran-Pionier Argentiniens ins Power-Portfolio des kanadischen Uranmarkt-Players.

"Huemul' war zwischen 1955 und 1975 nämlich die erste produzierende Uran-Mine des Landes, mit einer historischen Produktion von satten rund 500.000 Pfund U3O8, etwa 175.000 Pfund V2O5 und 5,2 Millionen Pfund Cu (Kupfer) mit durchschnittlich 0,21 % U3O8, 0,11 % V2O5 (Vanadium) und 2 % Cu.

Im Detail sieht der "Huemul'-Deal, den CUR über seine 100 % Tochter 2847312 Ontario Inc. abwickelt, vor, dass der "Huemel'-Verkäufer 200.000,- USD in Cash zuzüglich 500.000 Consolidated Uranium-Stammaktien und eine Nettoschmelzgebühr ("NSR') von 2 % für bestimmte Teile des Projekts erhält, wobei CUR das Recht behält, 1 % dieser "Huemul'-NSR für 2 Mio. USD zurückzukaufen.

Doppeltes Alpha in Argentinien!

Auch wenn "Huemul' sicher ein einzigartiges Potenzial aufweist, ist es nicht das einzige "saftige Steak" in Consolidated Uraniums (WKN: A3CVY0) argentinischem Uran-Vanadium-Portfolio. Denn mit dem "Laguna Salada'-Projekt hat das Unternehmen ja bereits einen standsicheren Fuß in Argentinien, der erstklassige 47,3 Millionen "angezeigte'- und 20,8 Millionen Tonnen "abgeleitete'-Ressourcen misst.

Was neben CURs bereits sehr ausgeprägten Argentinien-Expertise ebenso für "Huemul' spricht, ist seine Lage in dem äußerst bergbaufreundlichen Gebiet Malargüe.

Nicht zuletzt ist auch CURs geniale Konsolidierungsstrategie das Zünglein an der Wachstumswaage. Zwar gab es sowohl auf dem "Huemul'-Gebiet wie auch auf dem historischen Minengebiet in der Vergangenheit immer wieder Explorationen, doch wurde nie das gesamte Paket von einem einzigen Eigentümer beackert. Mit Consolidated Uranium ändert sich das jetzt und damit wird es gleichzeitig möglich, das Potenzial dieses hochgradigen Gebiets mit einem regionaleren und komprimierterem Explorationsansatz zu erkunden.

Neben seinem Konsolidierungsriecher kann CUR zudem auf geballte Expertise in seinem Team zurückgreifen, das über jahrzehntelange Erfahrung in der Exploration und Erschließung verschiedener Rohstoffe, allen voran natürlich Uran, in Argentinien verfügt und zudem schon zahlreiche technische "Due-Diligence'-Prüfungen vor Ort durchgeführt hat.

Mit dieser Power im Gepäck kann die Entwicklung des "Huemul'-Projekts inklusive Einholung aller erforderlichen Genehmigungen nun sehr schnell vorangetrieben werden.

"NewEra'-Deal komplettiert dynamische Konsolidierung!

Mit dem Erwerb von 100 % des umliegenden rund 2.300 Hektar großen "NewEra'-Grundstücks, der ebenso durch Consolidated Uranium seine Tochtergesellschaft Ontario durchgeführt wurde, schließt CUR sprichwörtlich die "Claim'-Lücke rund um "Huemul' herum. Denn so lässt sich das Potenzial der Gegend noch konsolidierter und konzentrierter erschließen, da die "Cerro Butalo Claims' mit ihren etwa rund 2.500 Hektar bereits im Jahr 2020 an Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) übergingen.

Für den Kauf der "NewEra'-Claims legt Ontario insgesamt 120.000,- USD in bar nebst 119.372 Stammaktien auf den virtuellen Tisch, zuzüglich einer "NewEra'-Lizenzgebühr von 1 %.

"Huemul' - hochgradiges Potenzial vorprogrammiert!

Mit Hinblick auf diese perfekt eingefädelten strategischen Deals, blitzt das herausragende Potenzial von "Huemul' noch prominenter hervor, beispielsweise in Form der abwärts gerichteten und entlang des Streichs verlaufenden vielversprechenden Erweiterungen der Mineralisierung in den Zonen der "Huemul'-Mine und "Aguas Botada'. Hier gibt es für CUR in jedem Fall bisher noch unerforschtes, hochgradiges Potenzial zu entdecken.

Hinzu kommt, dass die geologische Zielsequenz an der Oberfläche über große Bereiche von "Huemul' vorhanden und mineralisiert sind. Zudem erstrecken sich abfallende Konglomerat-Einheiten - die hochgradigen Herbergen des bei "Huemul' abgebauten Erzes - von den historischen Minenbetrieben in südliche Richtung und lassen sich über mindestens 15 km nachweisen.

Innerhalb dieses Uran-Hotspots konnten bereits im Rahmen früherer Explorationen starke geochemische Uran-Vanadium-Kupfer-Anomalien definiert werden, die jedoch noch nie bebohrt wurden. Wenn das mal keine Potenzial-Perspektive für CUR bedeutet?!

Argentinien, das noch unbekannte Uran-Alphatier!

Philip Williams, Vorsitzender und CEO von Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0), ordnet den Deal entlang der aggressiven Wachstums- und Konsolidierungsstrategie seines Unternehmens so ein:

"Argentinien ist ein Land, das bedeutendes Uran-Potenzial aufweist - nicht zuletzt, weil aktuell drei Reaktoren rund 7 % der Elektrizität des Landes erzeugen und sich ein weiterer Reaktor im Bau befindet und auch, weil von praktisch allen Regierungsebenen Unterstützung gegeben wird. Doch auch außerhalb von Argentinien werden Uran, Kupfer und Vanadium, als kritische Mineralien eingestuft, da sie unverzichtbar sind für die Mobilitäts- und Energiewende. Umso prominenter platziert sich Argentinien damit auf der Weltkarte als eines der wenigen Länder, die Uran produzieren. Da hier der Wettbewerb anders als in den USA schwach bis gar nicht ausgeprägt ist, bietet sich für unser Unternehmen eine einmalige Chance, uns hier mit unserem Portfolio zu positionieren und zu etablieren - gerade mit "Huemul'. Dieses Projekt schaut auf eine langjährige Uranabbau-Geschichte zurück. Zusammen mit dem Landpaket, das wir nun strategisch konsolidiert haben, hat es das Potenzial, zukünftig auf Augenhöhe mit den großen historischen Uranförderbecken im Westen der USA und in Kasachstan zu sein."

Analysten sehen mehr als 120 % Kurspotenzial!

Noch fristet Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) in der Finanzwelt ein Schattendasein. Nicht aber bei den Analysten von Haywood Capital Markets, für die das Unternehmen eine absolut vielversprechende Investitionsmöglichkeit ist. Dieses TOP-Unternehmen, so die Analysten, hätte eine beeindruckende Strategie entwickelt, um eine derart vielfältige Vermögensbasis von Uranprojekten zu extrem günstigen Preisen zu kaufen. Mit geschickten Schachzügen hätte man es geschafft, auch den US-Uranmarkt mit annähernd produktionsreifen Projekten zu betreten, neben seinen Expositionen in Australien und Kanada.

Voller Lobes über dieses tolle Uran-Unternehmen platzieren die Analysten von Haywood ihr erstes Kursziel bei 3,- CAD pro Aktie! Aktuell notiert der Wert bei nur rund 1,35 CAD!

Quelle: Haywood Capital Markets

Haywood geht davon aus, dass Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) ein Projekt-Portfolio kreiert hat, das ungeheures Potenzial in sich birgt. Ein Potenzial, das von einem erwarteten Anstieg der Uranpreise laut langfristiger Prognosen profitieren wird, da man in den USA eigentlich schon Produktionsbereit ist.

https://www.youtube.com/watch?v=HvINR_3O4SA&t=1s

Fazit:

Consolidated Uranium hat sich mit einem zweigleisigen Geschäftsmodell auf der Überholspur positioniert und ist bereit, die Uranbranche zu dominieren! Die Konsolidierungsstrategie in Queensland/Australien hat zu erstklassigen Akquisitionen geführt, darunter die Projekte "West Newcastle Range', "Teddy Mountain' und "Ardmore East', die nicht nur hochgradige Uranvorkommen beherbergen, sondern auch Zugang zu wertvollen Seltene-Erden-Mineralisierungen bieten - ein strategischer Vorteil für die globale Energie- und Mobilitätswende.

Aber nicht nur in Australien, sondern auch in den USA hat Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) brilliert, indem man das riesige unerschlossene "Coles Hill'-Uranprojekt in Virginia erworben hat. Mit seinen permanenten Mega-Deals und dem Zugriff auf riesige Uranvorkommen etabliert sich Consolidated Uranium immer mehr zu einem ernstzunehmenden Spieler auf dem Uranmarkt!

Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) ist zweifellos auf dem besten Weg, die Uranbranche zu revolutionieren und die Energiezukunft maßgeblich mitzugestalten. Investoren können gespannt auf die kommenden Entwicklungen und das bahnbrechende Potenzial dieses aufstrebenden und dynamischen Unternehmens sein, das uns bestimmt noch mit einigen guten Nachrichten Freude bereiten wird. Wir schließen uns der Meinung von Haywood an, und sehen dieses gerade einmal mit rund 134 Mio. CAD (91,6 Mio. EUR) unterbewertete Unternehmen mit Vollgas auf der Überholspur als viel zu günstig an! Eine Kursverdopplung halten wir schon zeitnah für möglich.

Quellen: Consolidated Uranium, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen, falls nicht anders angegeben, Consolidated Uranium / Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

