Das Jahr 2023 hat sich als äußerst erfreulich für Investoren erwiesen, insbesondere für jene, die die Top-Performer des Jahres im Depot haben. Konkret waren dies die drei US-Technologiewerte Super Micro Computer (WKN: A0MKJF), Nvidia (WKN: 918422) und AppLovin (WKN: A2QR0K). Der Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz dürfte dabei ein wichtiger Treiber gewesen sein, doch schauen wir uns im Detail an, was diese Aktien so spannend macht. Super Micro Computer: Big Data und künstliche Intelligenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...