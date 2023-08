Im Leben erhält man so manche Chance. Entscheidend ist, dass wir sie optimal nutzen. Gerade der Aktienmarkt kann eine solche Möglichkeit sein, um ein Vermögen aufzubauen. Doch ist auch das ein Aspekt in unserem finanziellen Leben, den wir aktiv ergreifen und nutzen müssen. Mit Angst und Panik an den Aktienmärkten zu arbeiten ist nicht mein Stil. Auch nicht der der Analysten bei der Aktienwelt360. Grundsätzlich können wir viele so manche Entscheidung treffen und sie wieder revidieren. Solange wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...