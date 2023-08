Die Latin Resources-Aktie hat in den letzten Wochen die Börsenlandschaft im Sturm erobert. Mit einem Kursanstieg von bemerkenswerten 320 Prozent seit Anfang April, hat sich der Aktienwert mehr als vervierfacht. Startete die Aktie noch bei 0,10 AUD auf ihrer Heimatbörse in Australien, so erreichte sie einen Spitzenwert von 0,42 AUD und brachte das Marktkapital des Rohstoffunternehmens auf über eine Milliarde AUD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...