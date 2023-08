Vonovia, der Immobilienriese, hat in einer Ära niedriger Zinssätze und reichlich flüssigem Kapital beträchtliche Wohnungsbestände hinzugekauft. Jetzt jedoch machen steigende Kosten dem Unternehmen zu schaffen. Die jüngsten Inflationstrends und ansteigenden Zinsen haben sichtbare Auswirkungen auf die Bilanz hinterlassen. Dies wurde deutlich am Freitag, den 04. August, als Quartalsberichte einen Verlust in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...