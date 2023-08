Siltronic schoss in der vergangenen Woche regelrecht nach oben. Schließlich legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 4,01 Prozent zu. An zwei der vier Sitzungen feierte das Wertpapier Kursgewinne. Am Freitag verzeichnete Siltronic dabei den höchsten Tagesgewinn der Woche mit einem Plus von 1,43 Prozent. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand? Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil sich die Aktie durch dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...