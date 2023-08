Als Millionär in den Ruhestand? Na klar, wer möchte das nicht. Mit cleveren Investitionen in aussichtsreiche Top-Aktien kann das gelingen. Wobei der Einsatz, der Faktor Zeit und eben auch die Growth-Story stimmen sollte. Zumindest für mich. Ich glaube, dass ich drei Aktien in meinem Depot habe, die mir bei dieser Mission behilflich sein werden. Vergessen wir dabei nicht: Es muss nicht jeder Schuss ein Treffer sein. Eine einzelne Aktie, die sich vervielfacht, kann schließlich auch für andere, weniger ...

