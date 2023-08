In Neuseeland herrschen höhere Temperaturen als üblich und bringen einen weiteren warmen Winter. Lokalen Medien zufolge stellt diese Situation eine Herausforderung für die Erzeuger von Kiwis in der Hauptanbauregion, der Bay of Plenty, dar, denen erneut eine schwierigen Saison bevorsteht. Bildquelle: Shutterstock.com Der Winter in Neuseeland dauert von Juni bis August. Die...

