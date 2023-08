Der kanadische Automobilzulieferer Magna International Inc. (ISIN: CA5592224011, NYSE: MGA) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 46 US-Cents an die Aktionäre. Die nächste Auszahlung erfolgt am 1. September 2023 (Record day: 18. August 2023). Aktionäre erhalten auf das Gesamtjahr gerechnet 1,84 US-Dollar. Die Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 60,90 US-Dollar bei 3,02 Prozent (Stand: 4. August 2023). Im ...

