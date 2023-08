DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BAYER - US-Prozessanwälte versuchen, den Druck auf Bayer im Zusammenhang mit dem umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Roundup zu erhöhen. Drei Jahre nachdem der Pharma- und Agrarkonzern angekündigt hat, bis zu 10,9 Milliarden Dollar für die Beilegung von Schadensersatzklagen bereit zu stellen, wird wieder mehr Geld von großen Anwaltskanzleien in Werbung investiert. Laut X Ante, einer Firma, die die Ausgaben für Werbespots im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten verfolgt, stieg das Werbevolumen für Spots, in denen dazu aufgerufen wird, Ansprüche für etwaige Krebserkrankungen im Zusammenhang mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter geltend zu machen, von Mai auf Juni um 33 Prozent auf 850.000 Dollar. (Financial Times)

MARVEL FUSION - Das Münchner Start-up Marvel Fusion will seinen nächsten bedeutenden Entwicklungsschritt zur kommerziellen Nutzung der Kernfusion nicht in Deutschland, sondern in den Vereinigten Staaten machen. Gemeinsam mit der Colorado State University soll bis zum Ende des Jahrzehnts für 150 Millionen Dollar die bislang leistungsstärkste Kurzpuls-Laseranlage der Welt entstehen. Sie werde der Grundstein für ein internationales Exzellenzzentrum zur Entwicklung der Laserfusion sein, erklärte Mitgründer und CEO Moritz von der Linden im Interview (FAZ).

August 07, 2023

