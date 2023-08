DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

AKTIENRENTE - Die neue kapitalgedeckte Säule in der gesetzlichen Rentenversicherung soll stärker ausfallen als ursprünglich geplant. Der Bund wolle 12 Milliarden Euro ab 2024 in das sogenannte Generationenkapital einzahlen, hieß es aus Regierungskreisen. Die Summe werde in den Folgejahren jeweils um 3 Prozent jährlich erhöht. Bis 2035 solle das Generationenkapital ein Volumen von 200 Milliarden Euro erreichen. Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und FDP nur auf ein Startkapital von 10 Milliarden Euro für das Vorhaben verständigt, das anfangs unter dem Begriff Aktienrente firmierte. Diese Summe ist im Haushalt 2023 bereits reserviert. Das Arbeits- und das Finanzministerium sollen sich in ihren Verhandlungen verständigt haben, das Projekt Aktienrente entsprechend zu vergrößern. Bedenken gab es zuletzt noch im Wirtschaftsministerium. (Handelsblatt)

CLAN-ABSCHIEBUNGEN - Das Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser (SPD) schlägt vor, Angehörige von kriminellen Clans auch dann abzuschieben, wenn diese keine Straftaten begangen haben. Eine entsprechende Regelung findet sich im "Diskussionsentwurf zur Verbesserung der Rückführung", den Faesers Ministerium am vergangenen Donnerstag veröffentlicht hat. "Unabhängig von einer strafrechtlichen Verurteilung", so heißt es dort, sollten "Angehörige von Gemeinschaften der Organisierten Kriminalität" ihr Aufenthaltsrecht verlieren. Ziel der vorgeschlagenen Änderung sei es, "Angehörige sogenannter Clan-Strukturen künftig leichter abschieben zu können", bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums auf Nachfrage. (Süddeutsche Zeitung)

UNTERNEHMENSSTEUERN - Angesichts der Schwäche der deutschen Wirtschaft fordern Ampel-Politiker, die Unternehmen stärker zu entlasten als von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geplant. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch schlug vor, dafür nicht benötigte Mittel aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu verwenden. "Wenn es um die Stärke unserer Wirtschaft geht, um Wohlstand und Jobs, darf keine Möglichkeit für Investitionen blockiert werden", sagte Audretsch. Allerdings lehnt die FDP die Umwidmung von Fondsmitteln strikt ab. "Das wäre verfassungsrechtlich sehr dünnes Eis und mit uns nicht zu machen", sagte ihr Fraktionsvize Christoph Meyer. (Handelsblatt)

AUTOINDUSTRIE - Die deutschen Autokonzerne investieren Milliarden, doch ein Großteil davon fließt ins Ausland, sagt die Präsidentin des Lobbyverbandes VDA, Hildegard Müller, im Interview. Sie sieht die Produktion in Deutschland bedroht. Bis weit in den Mittelstand hinein sagten immer mehr Unternehmen, dass sie ihre Investitionen von Deutschland wegverlagern, äußerte sie im Interview. (FAZ)

