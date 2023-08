News von Trading-Treff.de Die US-Arbeitsmarktdaten verpufften an der Wall Street, der DAX notiert weiter an 15900 Marke. Meine Tradingideen zum Wochenstart 07.08.2023 US-Arbeitsmarkt schüttelt DAX und Nasdaq durch Das Video zur Analyse ist hier abgelegt: Auf die größeren Unterstützungen im Markt hatten ich in der Morgenanalyse vom 02.08.2023 mit diesem Bild hingewiesen (Rückblick): Dabei waren wir sehr schnell vom Top zu weiteren Wochentiefs gefallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...