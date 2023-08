Encavis BayWa ABO Wind PNE - Aktien die mit "Wind" und/oder "Sonne" Geld verdienen oder es zumindest versuchen. "Windenergieaktien" oder "Erneuerbare Energien - Aktien" zuletzt an der Börse nicht mehr unbedingt die Highflyer. Und allen gemeinsam ist die Frage, wie man bei den kräftig gestiegenen Zinsen das Wachstumstempo aufrechterhalten kann. So wie es Zinssätze von vielleicht 1% bis 2% oder teilweise weniger ermöglichten, erneuerbare Energien Anlagen aufgrund ihres Risikoprofils mit bis zu 90 % Finanzierungsanteil beinahe "kostenlos" zu errichten, so stehen jetzt bei einem EZB-Zinssatz von 4,25% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...