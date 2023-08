Am Devisenmarkt bleibt die Zinsentwicklung in den USA das bestimmende Thema. Im Verlauf der Woche werden neue Daten zur Preisentwicklung in der grössten Volkswirtschaft der Welt erwartet.Frankfurt - Der Euro hat am Montag seine deutlichen Kursgewinne vom Freitag vorerst nicht fortgesetzt und sich bei 1,10 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0995 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Das EUR/CHF-Währungspaar hält sich unterdessen mit 0,9616 mehr oder weniger stabil oberhalb der 0,96er Marke.

Den vollständigen Artikel lesen ...