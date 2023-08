Das belastete Wasser soll über einen ein Kilometer langen Tunnel ins Meer geleitet werden. Die Verklappung soll schätzungsweise rund 30 Jahre in Anspruch nehmen.Tokio - Japan will Medienberichten zufolge schon bald mit der umstrittenen Einleitung aufbereiteten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima ins Meer beginnen. Wie die auflagenstärkste Zeitung des Landes, «Yomiuri Shimbun», und andere Medien am Montag unter Berufung auf informierte Kreise berichteten, wird Regierungschef Fumio Kishida im Anschluss an einen Besuch in den USA am 20.

