The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2023



ISIN Name

AT0000A32RV8 ERSTE GR.BK. 23/25 AMD

CH0290007134 BASLER KT.BK 15-23

DE000BLB3WH4 BAY.LDSBK.IS.16/23 VAR

XS0650754822 EIB EUR. INV.BK 11/23 MTN

US496902AN77 KINROSS GOLD 15/24

