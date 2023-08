Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit leichten Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX steigerte sich um 0,21 Prozent auf 3.200,02 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,17 Prozent auf 1.620,14 Zähler nach. Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für den Juli zeigte Licht und Schatten: So ist die Arbeitslosigkeit überraschend gesunken, die Arbeitslosenquote verringerte sich auf 3,5 Prozent von zuvor 3,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Die Beschäftigtenzahl stieg allerdings weniger als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft sind 187 000 Stellen hinzugekommen, gerechnet hatten Ökonomen mit 200 000 Jobs. Der US-Arbeitsmarktbericht ...

