BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 33 (32) CHF - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT DNB AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 230 (225) NOKGOLDMAN SENKT TELEPERFORMANCE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 160 EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 16,10 (16,00) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SETZT KLEPIERRE AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 18500 (17600) DKK - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ROLLS-ROYCE AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 235 (90) PENCERBC SENKT UNITE GROUP AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 1100 PENCE BERENBERG HEBT K+S AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 22 (16,70) EURHSBC HEBT STRÖER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 55 EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 140 (144) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 29 (21) EUR - 'UNDERPERFORM'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 41 (38) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...