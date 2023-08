Wien (ots) -Größte Bürotransaktion 2023 - Lukaschek: Weiterhin Nachfrage am Wiener MarktDer deutsche Asset- und Investment Manager KGAL hat vor kurzem das MGC Office Center in Wien Erdberg mit einer Fläche von 24.000 m² über Vermittlung von OTTO Immobilien verkauft. Es ist dies heuer die bislang größte Bürotransaktion in der Bundeshauptstadt. Die Immobilie wurde im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens erworben, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Das BREEAM zertifizierte Gebäude in der Modecenterstr. 14, 1030 Wien ist langfristig an mehrere, der öffentlichen Hand nahestehende, Unternehmen vermietet. Die KGAL hatte des Gebäude 2000 für den Fonds Jelisa erworben und es seitdem erfolgreich bewirtschaftet und fortlaufend modernisiert.Christoph Lukaschek, Abteilungsleiter Investment bei OTTO Immobilien: "Die gute Vermietungssituation in Kombination mit der BREEAM Zertifizierung waren die Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Vermarktung dieser Immobilie. Für derartige Produkte besteht nach wie vor Nachfrage am Wiener Immobilienmarkt."Georg Kretschmer, Teamleiter Capital Markets bei OTTO Immobilien ergänzt: "Es freut uns, dass wir diese Transaktion trotz des herausfordernden Marktumfelds erfolgreich am Markt platzieren konnten. Wir bedanken uns bei der KGAL für das Vertrauen und bei allen Beteiligten für die hervorragende, immer konstruktive Zusammenarbeit."Über OTTO Immobilien:OTTO Immobilien zählt mit mehr als 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten privaten, unabhängigen und vom Eigentümer geführten Immobilienberatern Österreichs. Das Unternehmen ist seit mehr als 65 Jahren am Wiener Markt und bietet sämtliche Bereiche der Immobiliendienstleistung an: den Verkauf und die Vermietung, die Verwaltung und Bewertung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit Knight Frank hat das Unternehmen seit 2011 einen starken internationalen Kooperations-Partner.Pressekontakt:Katharina Scheidl-AzizPresse und KommunikationOtto Immobilien GmbHRiemergasse 8, 1010 WienT +43 1 512 77 77-336M +43 650 350 90 36k.scheidl@otto.atwww.otto.atOriginal-Content von: Otto Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128537/5574655