In einem weiteren Versuch, russische Truppen von wichtigen Nachschubwegen abzuschneiden, hat die Ukraine zwei Brücken zur Halbinsel Krim angegriffen.Kiew / Krim - In einem weiteren Versuch, russische Truppen von wichtigen Nachschubwegen abzuschneiden, hat die Ukraine zwei Brücken zur Halbinsel Krim angegriffen. Die russischen Besatzungsbehörden meldeten am späteren Sonntagnachmittag (Ortszeit) Treffer und Beschädigungen der Autobrücken von Tschonhar und bei Henitschesk am Sonntag. Nach einem grossen Ukraine-Gipfel in Saudi-Arabien am...

Den vollständigen Artikel lesen ...