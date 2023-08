Nach vier Verlusttagen legte der DAX am Freitag 0,4% auf einen Wochenschluss bei 15.952 Punkten zu. Rückblick: Während die Notierungen am Montag auf das neue Allzeithoch bei 16.529 gestiegen waren, ging es am Freitag noch einmal bis auf das Wochentief bei 15.785 Punkten hinunter. Im Anschluss konnte sich der Index jedoch stabilisieren und in die Gewinnzone ...

