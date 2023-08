Die jüngsten Quartalszahlen von Infineon haben die Aktionäre enttäuscht, was zu einem Kursverlust am vergangenen Donnerstag von bis zu 12 Prozent geführt hat. Die Kernunterstützung bei 32,54 Euro könnte die Abwärtsentwicklung bremsen. Auch im Vergleich der KGVs mit den unmittelbaren Konkurrenten liegt Infineon nun auf Augenhöhe. Infineon-Chef Jochen Hanebeck kündigte am Donnerstag letzter Woche an, ein neues, fünf Milliarden Euro teures Werk für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...