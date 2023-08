"Tag der Enthüllung", so war ein Bericht über PayPal am Mittwochmorgen erwartungsvoll vor den Quartalszahlen betitelt. Und diese Enthüllung erwies sich als bitter, wie sich in New York zeigen sollte. Die Aktien des US-Zahlungsanbieters brachen trotz gemeldeter Umsatz- und Gewinnsteigerungen nach Börsenschluss von zuvor 73,20 auf 66,90 US-Dollar ein und fielen bis zum Wochenende weiter ab. Es scheint die Besorgnis ...

