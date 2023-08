Die Berichtssaison in Deutschland geht in ihre finale Phase. An diesem Donnerstag sind mit Munich Re, Hannover Rück und Allianz alle drei Versicherer im DAX mit ihren Quartalszahlen an der Reihe. Letzterer dürfte ein weiteres solides Quartal präsentieren, wie aus den Schätzungen der Analysten hervorgeht.

Den vollständigen Artikel lesen ...