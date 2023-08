DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutsche Produktion sinkt im Juni um 1,5 Prozent

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Juni schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, fiel sie gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang um 0,5 Prozent prognostiziert. Der für Mai gemeldete Produktionsrückgang von 0,2 Prozent wurde auf ein Minus von 0,1 Prozent revidiert. Im Jahresvergleich sank die Produktion im Juni um 1,7 (Mai: 0,0) Prozent. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion von April bis Juni um 1,3 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor.

Commerzbank: Schwache Produktionszahlen in Sicht

Das kräftige Minus bei der deutschen Industrieproduktion von 1,5 Prozent im Juni hat nach Ansicht von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer einen Vorgeschmack gegeben auf die schlechten Produktionszahlen, die sich für die kommenden Monate abzeichnen. Krämer erwartet, dass sich ein klarer Abwärtstrend herausbildet: "Der Trend bei den Auftragseingängen weist seit langem nach unten. Die Unternehmen haben Umfragen zufolge ihre während Corona liegen gebliebenen Aufträge abgearbeitet. Mittlerweile sagt eine Mehrheit der Unternehmen, dass ihr Auftragsbestand zu niedrig ist. Wichtige Stimmungsindikatoren wie das Ifo-Geschäftsklima oder der Einkaufsmanagerindex zeigen ebenfalls nach unten."

Bowman hält weitere Fed-Zinserhöhungen für notwendig

Die US-Notenbank wird die Zinssätze nach Einschätzung von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman wahrscheinlich noch weiter anheben müssen, um die Inflation auf ein erträgliches Niveau zu bringen. Auf einer Tagung der Kansas Bankers Association in Colorado sagte Bowman - eine ehemalige Bankenaufsichtsbeamtin aus Kansas -, sie erwarte, "dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich notwendig sein werden, um die Inflation auf einen Pfad zu bringen, der dem Ziel des [Federal Open Market Committee] von 2 Prozent entspricht".

DIW-Präsident gegen neues Konjunkturprogramm mit Steuersenkungen und Subventionen

In der Diskussion um den Umgang mit der schwachen Wirtschaftsentwicklung spricht sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) gegen ein Konjunkturprogramm mit weiteren Subventionen und Steuersenkungen aus. "Ein Konjunkturprogramm, das der mächtigen Unternehmenslobby lediglich weitere Milliarden schenkt, wäre kontraproduktiv, würde zu Mitnahmeeffekten führen und nichts an den wirtschaftlichen Problemen ändern", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Linken-Fraktionsvorsitzende Mohamed Ali kündigt Rückzug an

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali will bei der Vorstandswahl im September nicht mehr kandidieren. In einer Erklärung, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag, heißt es, ihre Aufgabe, "den Kurs der Partei, allen voran der Parteiführung, in der Öffentlichkeit zu stützen und zu vertreten", sei ihr "zunehmend schwer" gefallen. Mittlerweile sei es ihr "unmöglich". Muhamed Ali führt seit 2019 gemeinsam mit Dietmar Bartsch die Bundestagsfraktion der Linken.

Ukrainische Raketenangriffe auf zwei Brücken in von Russland besetzten Gebieten

Die Ukraine hat nach russischen Angaben zwei Brücken in von Russland besetzten ukrainischen Gebieten angegriffen. Eine Attacke galt nach Angaben des von Moskau eingesetzten Gouverneurs Sergej Aksjonow der Tschongar-Brücke zwischen der Südukraine und der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Es habe einen Treffer gegeben, einige andere Raketen seien abgeschossen worden, schrieb Aksjonow im Onlinedienst Telegram. Derzeit seien noch Reparaturarbeiten im Gange, Opfer habe es keine gegeben, fuhr er fort. Bei einem weiteren Angriff auf eine Brücke nahe der Stadt Henitschesk in der Region Cherson wurde nach Behördenangaben ein Zivilist verletzt.

Putschisten: Niger schließt seinen Luftraum wegen "Gefahr einer Intervention"

Zum Ablauf eines Ultimatums der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) gegen die neue Militärjunta schließt der Niger nach Angaben der Putschisten seinen Luftraum. Die Junta begründete den "bis auf weiteres" geltenden Schritt in einer Erklärung mit der "Gefahr einer Intervention", die durch "Vorbereitungen" in Nachbarländern deutlicher werde. Die Maßnahme gelte für "alle Flugzeuge". Jeder Versuch, den Luftraum zu verletzen, werde eine "energische und sofortige Gegenreaktion" nach sich ziehen.

Trump will Abberufung von Richterin in Fall um Wahlverschwörung erreichen

Der frühere US-Präsident Donald Trump will bei Gericht beantragen, dass die Richterin im Verfahren wegen demokratiefeindlicher Verschwörung gegen ihn abberufen wird. Mit Richterin Tanya Chutkan könne er "auf keinen Fall ein faires Verfahren" bekommen, schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Wir werden sofort die Abberufung dieser Richterin aus sehr gewichtigen Gründen beantragen, ebenso wie einen Wechsel des Gerichtsstandes" Washington, fuhr der Republikaner fort.

