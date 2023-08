Nikola verzeichnete einen beachtlichen Kursgewinn am Montagmorgen. Der Wert stieg gleich zu Beginn des Börsenhandels um 4 % an, ein überzeugender Start nach der schwachen Vorwoche. Nikola musste am vorangegangenen Freitag einen Verlust von -26 % hinnehmen. Die entscheidende Frage lautet nun: Hat die Abwärtsbewegung ihren Boden gefunden und kann das Unternehmen wieder auf den Erfolgspfad zurückschwingen? Nikola: ...

