Rational lieferte im zweiten Quartal 2023 gute Ergebnisse und übertraf die Konsenserwartungen beim EBIT deutlich. Wie erwartet verlangsamte sich das Umsatzwachstum und der Auftragsbestand schrumpfte bei guter Ausführung weiter und erreichte ein neues Normalniveau von ca. 160 Mio. EUR. Wie das Management bereits früher angedeutet hatte, ist der Nachholbedarf nun fast vollständig gedeckt, und die Vorteile der höheren Preise dürften sich allmählich verringern. Daher hat Rational seine konservativen Prognosen für 2023 bestätigt. Die Analysten von AlsterResearch sind der Ansicht, dass eine weitere Lockerung der Lieferketten und der Inflationsdruck die Auswirkungen höherer strategischer wachstumsbezogener Kosten abfedern sollten. Eine schneller als erwartete Erholung in China und ein weiterhin stark wachsendes Kundeninteresse an ESG-Themen (Rationals überlegene thermische Kochtechnologie hilft, Energie, Wasser und Reinigungschemikalien zu sparen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren) sollten die langfristige Aktienstory des Unternehmens weiterhin unterstützen. Die Analysten von AlsterResearch halten an ihrem HOLD-Rating fest, mit einem unveränderten Kursziel von EUR 670,00, da die Bewertungen fair erscheinen.





