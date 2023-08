BERLIN (dpa-AFX) - Ein alter Stuttgarter "Tatort" hat am Sonntagabend die versammelte TV-Konkurrenz abgehängt. Die Folge "Der Welten Lohn" aus dem Jahr 2020 mit Richy Müller und Felix Klare schalteten ab 20.15 Uhr 6,47 Millionen (24,0 Prozent) Menschen im Ersten ein. Das ZDF sendete zeitgleich das Melodram "Frühling: Mit Regenschirmen fliegen", damit verbrachten 3,80 Millionen (14,1 Prozent) den Abend.

Bei RTL lief der Actionfilm "Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben" mit Bruce Willis, Jai Courtney und Mary Elizabeth Winstead. Das holten sich 1,50 Millionen (5,7 Prozent) ins Haus. Vox strahlte ein Sommer-Special von dem Kochduell "Grill den Henssler" aus, das brachte 1,44 Millionen Fans (6,6 Prozent) zum Einschalten.

Bei ProSieben war das Science-Fiction-Abenteuer "Ad Astra - Zu den Sternen" mit Brad Pitt und Tommy Lee Jones zu sehen, es lockte 1,42 Millionen (5,7 Prozent) vor die Mattscheibe. Sat.1 hatte die Komödie "Klassentreffen 1.0" mit Til Schweiger, Samuel Finzi und Milan Peschel zu bieten - 1,16 Millionen (4,7 Prozent) waren am Fernseher dabei.

Kabel eins schaffte es mit der Dokureihe "Yes we camp!" in die gute Stube von 790 000 Leuten (3,0 Prozent). RTLzwei erzielte durch die Liebeskomödie "Palm Springs", in der Andy Samberg und Cristin Milioti mitspielten, 490 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,8 Prozent)./bok/DP/zb