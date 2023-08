Der S&P 500 könnte sich schon bald vollständig von den Verlusten des Bärenmarktes von 2022 erholen. Der US-Benchmark-Aktienindex liegt nur 2,0 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Januar 2022. Selbst eine mäßig gute Börsenwoche könnte den Index weiter nach oben treiben. Ist der Bärenmarkt also schon fast vorbei?Von Mark HulbertMarketWatchÜbersetzung: Laura MarkusEs wäre die schnellste Erholung von einem Bärenmarkt in der Geschichte. Seit dem Tiefstand des S&P 500 am 12. Oktober letzten Jahres sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...