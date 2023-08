Newton, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Im Rahmen der Partnerschaft wird Kudelski Security die Hunters SOC-Plattform in ihre Cyber Fusion Center-Wertschöpfungskette integrieren, um ihre MDR-Services zu verbessern und ihren Kunden bessere Sicherheitsergebnisse zu liefern.Um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe zu stärken und ihre Sicherheitsabläufe zu revolutionieren, sind Hunters (https://www.hunters.security/) und Kudelski Security (https://kudelskisecurity.com/) eine strategische Partnerschaft eingegangen, wie das im Bereich Cybersicherheit tätige Unternehmen Hunters heute bekanntgab. Im Rahmen der Partnerschaft wird Kudelski Security die Hunters SOC-Plattform (https://www.hunters.security/platform) in die Wertschöpfungskette seines Cyber Fusion Center (CFC) integrieren, um die MDR Services des Unternehmens stark auszuweiten und bessere Ergebnisse in Bezug auf die Sicherheit zu bieten.Die Hunters SOC-Plattform (https://www.hunters.security/platform) nimmt Daten aus allen Sicherheits- und IT/OT-Quellen auf, normalisiert und analysiert sie. Hunters nutzt die Snowflake Data Lake-Plattform für Skalierung und Leistung und macht es Sicherheitsteams leicht, große Datenmengen zu speichern, zu verbinden und zu verarbeiten, um scharfe Analysen zu liefern. Die Plattform bietet integrierte, transparente und regelmäßig aktualisierte Erkennungs- und Ermittlungsfunktionen, die eine ausgefeilte, quellenübergreifende Datenkorrelation, KI/ML-Erkennungsmodelle, GPT-gestützte Untersuchungen und eine intelligente Gruppierung von Warnmeldungen auf der Grundlage ihres einzigartigen Bedrohungskontexts nutzen. Die Plattform reduziert die Kosten und die Komplexität von Sicherheitsabläufen und minimiert die Zeit zum Erkennen, Reagieren (MTTR) und Eindämmen realer Bedrohungen.Die Partnerschaft kommt zustande, da immer mehr Unternehmen mit den nicht praktikablen Kostenmodellen, den langwierigen Dateneinführungsprozessen und den begrenzten Erkennungsfähigkeiten herkömmlicher SIEMs unzufrieden sind. Inzwischen sind Unternehmen aller Größen und Branchen von Cyber-Risiken betroffen, die eine kontinuierliche Überwachung und umfassende Abwehrmaßnahmen erfordern, die über einfache Präventionsmaßnahmen hinausgehen. Kudelski hat diesen wichtigen Branchentrend erkannt und sich mit Hunters zusammengetan, um eine einzigartige Lösung zu entwickeln, die an der Spitze der SOC-Technologie-Innovation steht.Unternehmen ohne ein vollwertiges SOC erzeugen umfangreiche Telemetriedaten, die von Experten überprüft und überwacht werden müssen, um im Falle eines Sicherheitsverstoßes schnell handeln zu können. Diese Nachfrage nach tiefgreifenden operativen Kenntnissen und einzigartiger Technologie steht im Mittelpunkt des Auftrags der gemeinsamen Lösung. Die Kunden werden von der einzigartigen Synergie zwischen der jahrzehntelangen Erfahrung von Kudelski Security, einem Weltklasse-Expertenteam und der globalen Reichweite in Kombination mit der hochmodernen Technologie von Hunters profitieren können."Hunters und Kudelski Security zeigen, wie Technologie MDR-Dienste in die Lage versetzen kann, Probleme wie Skalierung, Alarmmüdigkeit, Automatisierung und Transparenz frontal anzugehen. Wir sind begeistert, dass Kudelski Security die Hunters SOC-Plattform als ein Schlüsselelement seiner bahnbrechenden Dienstleistungen für seine Kunden betrachtet und es diesen ermöglicht, auf das ständig wachsenden Risiko von Cyberangriffen entsprechend einzugehen. Ich möchte mich persönlich bei der Unternehmensleitung von Kudelski dafür bedanken, dass sie unserer Plattform vertraut und den neuartigen Ansatz von Hunters zur Modernisierung des SOC-Workflows angenommen hat", sagte Uri May, CEO und Mitbegründer von Hunters."Mit dieser Kombination aus der revolutionären Hunters SOC-Plattform und unseren preisgekrönten MDR-Services, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen, sind unsere Kunden in der Lage, so viele Daten wie nötig zu speichern, ihre bestehenden Sicherheitsinvestitionen zu maximieren und einen besseren Einblick in die gesamte Angriffsfläche zu erhalten, um schnellere Abhilfemaßnahmen zu ergreifen", so Jacques Boschung, SVP & Head of Kudelski Security. "Diese Partnerschaft ist der Schlüssel, um unserer Verpflichtung gerecht zu werden, unseren Kunden eine überlegene Gesamterfahrung zu bieten und ihnen dabei zu helfen, Risiken zu reduzieren und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe zu stärken."Um mehr über die Hunters SOC Plattform zu erfahren, besuchen Sie www.hunters.security oder, wenn Sie an der Black Hat teilnehmen, besuchen Sie den Stand #1387.Informationen zu HuntersHunters bietet eine Security Operations Center (SOC) Plattform, welche Risiken, Komplexität und Kosten für Sicherheitsteams reduziert. Als SIEM-Alternative bietet die Hunters SOC-Plattform eine Möglichkeit zur Datenaufnahme, eine integrierte und stets aktuelle Erkennung von Bedrohungen sowie automatisierte Korrelations- und Untersuchungsfunktionen, die die Zeit zum Verständnis und zur Reaktion auf reale Bedrohungen minimieren.Unternehmen wie Booking.com, ChargePoint, Yext, Upwork und Cimpress nutzen die Hunters SOC-Plattform, um ihre Sicherheitsteams zu stärken.Hunters wird von führenden VCs und strategischen Investoren unterstützt, darunter Stripes, YL Ventures, DTCP, Cisco Investments, Bessemer Venture Partners, U.S. Venture Partners (USVP), Microsofts Venture Fund M12, Blumberg Capital, Snowflake, Databricks und Okta.Weitere Informationen zu Hunters finden Sie unter www.hunters.security.