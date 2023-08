Berlin (ots) -Der Himmel über dem Tempelhofer Feld hängt am Samstag, den 16. September, wieder voller Drachen. Bei freiem Eintritt werden zum 10. STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN wieder Zehntausende große und kleine Besucher erwartet. Zwischen 11:00 und 20:00 Uhr können die Gäste sowohl die RIESENDRACHEN der rund 80 professionellen Drachenflieger aus ganz Europa bestaunen als auch ihre eigenen Drachen mitbringen und fliegen lassen. Ein buntes Rahmenprogramm mit viel Musik und Unterhaltung rundet das Fest für die ganze Familie ab.Zu den Highlights am Himmel gehören in diesem Jahr unter anderem ein 47 Meter langer Octopus, riesige Windräder, sogenannte Bowls, mit einem bis zu 16 Meter großen Durchmesser, diverse Superhelden (Batman, Superman, Logan) sowie fliegende Ufos, chinesische Drachen (Tausendfüßler) und sogar ein David Bowie-Drachen. Der Veranstalter, die STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH, rechnet, dass über den gesamten Tag rund 1.500 Drachen aufsteigen werden. Bindet man alle Schnüren zusammen, mit denen die Drachen fliegen, ergibt das eine geschätzte Länge von mehr als zwölf Kilometern. Das entspricht der Entfernung vom Fernsehturm am Alexanderplatz bis zum Tempelhofer Feld - hin und zurück.Die Besucherinnen und Besucher von Berlins größtem Familienfest dürfen sich auf viele Vorführungen mit Lenk- und Großdrachen sowie mit Ein- und Zweileinern freuen. Unter den teilnehmenden Drachenfliegern befinden sich viele Welt- und Europameister, die ihr Können zeigen werden. Das Gelände auf der westlichen Seite des Tempelhofer Feldes, direkt am U-Bahnhof Paradestraße bzw. am S-Bahnhof Tempelhof, bietet beste thermische Voraussetzungen. Unter Drachenfliegern gelten Windstärken von 2 bis 3 bzw. 6 bis 19 km/h als ideal.Die Veranstaltung wird von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Live-Musik begleitet, hinzu kommen Vorführungen auf der Show-Bühne und vielen Aktivitäten für Groß und Klein. An zahlreichen Ständen besteht die Möglichkeiten zu Essen und zu Trinken. Für das 10. STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN werden rund 200.000 Quadratmeter des ehemaligen Flugfeldes als Veranstaltungsfläche genutzt.Pressekontakt:Unikat PR GmbHThomas ReckermannMobil: 0173-1807080E-Mail: tr@unikat-pr.comOriginal-Content von: STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106461/5574895