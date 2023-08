Oldenburg (ots) -Mit ambitionierten, sportlichen Zielen und einem neuen Sponsor ist der VfB Oldenburg (https://vfb-oldenburg.de/) in die Saison 2023/2024 der Regionalliga Nord gestartet. Dabei unterstützt das Oldenburger Unternehmen mein-dienstrad.de den Regionalligisten beim Kampf um den erneuten Aufstieg in die 3. Liga. Das verbindende Motto "gemeinsam aufsteigen" passt dabei ebenso zu den sportlichen Zielen des VfB als auch zu den Ambitionen von mein-dienstrad.de. Denn seit mehr als 10 Jahren arbeitet das Team des Dienstrad-Leasing-Anbieters mit großem Erfolg daran, sein Angebot noch bekannter zu machen und nachhaltige Mobilität für alle zu ermöglichen. Der VfB stellt ebenfalls wichtige Weichen für die Zukunft, so wird die Heimstätte, das Marschwegstadion, aktuell grundlegend modernisiert (https://www.oldenburg.de/startseite/kultur/sport/marschwegstadion-und-stadion-neubau/marschwegstadion-details-zur-modernisierung.html)."mein-dienstrad.de und den VfB verbindet eben nicht nur die gemeinsame Heimat Oldenburg. Sport und Bewegung, aber auch die Nähe zu den Menschen spielen für uns beide eine wichtige Rolle. Außerdem verfolgen wir beide anspruchsvolle, aber realistische Ziele und ergänzen uns somit perfekt", fasst Kerstin Tewer (https://www.presseportal.de/pm/161745/5429746), COO von mein-dienstrad.de zusammen.So funktioniert das DienstradleasingDas Dienstradleasing gehört inzwischen zu den beliebtesten Benefits im Arbeitsleben, denn es ermöglicht Arbeitnehmer:innen die Nutzung ihres Traumrads und gleichzeitig eine Ersparnis gegenüber dem Direktkauf von bis zu 40 %, sodass sich vor allem höherpreisige Räder rentieren. Möglich wird dies über die Gehaltsumwandlung und die sich dadurch ergebenden steuerlichen Vorteile. Die Nutzungsrate wird bequem über die monatliche Gehaltsabrechnung bezahlt. Nach Ablauf der Laufzeit wird das Rad zurückgegeben und ein neues Modell kann geleast werden.Was viele nicht wissen: Diensträder dürfen natürlich auch in der Freizeit gefahren werden und die Nutzung ist keineswegs auf den Weg zur Arbeit beschränkt. Das Dienstradleasing deckt dabei die ganze Palette der unterschiedlichen Fahrradmodelle ab, angefangen beim komfortablen Pedelec über das sportliche Mountainbike bis hin zum praktischen Lastenrad.Doch nicht nur die Arbeitnehmer:innen profitieren, auch für Unternehmen lohnt sich das Angebot. Denn über das Dienstradleasing können Nachwuchstalente auf das Unternehmen aufmerksam gemacht werden. Außerdem wirkt es sich positiv auf die Bindung der bereits bestehenden Angestellten aus. Als Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements verbessert das regelmäßige Radfahren die Gesundheit und Fitness des gesamten Teams. Zudem leistet es einen aktiven Beitrag zu mehr Umwelt- und Klimaschutz, was sich positiv auf die Reputation eines Unternehmens auswirkt.Beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche KooperationDie Begeisterung für die Kooperation des VfB Oldenburg und mein-dienstrad.de ist auf beiden Seiten groß. "Es ist toll, dass wir einen weiteren Partner für den VfB finden konnten, mit dem uns schon jetzt so viel verbindet. Werblich wird mein-dienstrad.de unter anderem auf den VIP-Bändern zu sehen sein, die zum Eintritt ins OLs-VIP-Zelt berechtigen", so Michael Weinberg, Geschäftsführer der VfB Oldenburg Fußball GmbH. Kerstin Tewer von mein-dienstrad.de ergänzt: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem VfB Oldenburg und wünschen einen erfolgreichen Saisonstart im August."Über mein-dienstrad.demein-dienstrad.de gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstradleasing und ist eine Marke der baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 2012 bietet das Unternehmen individuelle Leasing-Modelle für Arbeitgeber. Arbeitnehmer fahren ihr Wunschrad nach Wahl. Bezieht der Mitarbeiter das Dienstrad per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung über die 0,25%-Regelung und darf sein Rad für private Touren nutzen. Bei zahlreichen Unternehmen - darunter Konzerne wie die Bayer AG und Henkel - ist Dienstrad-Leasing bereits im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements fest etabliert. Diese klimaschonende Fortbewegung ist für Unternehmen jeder Größe sowie für Selbstständige und Freiberufler möglich. mein-dienstrad.de beschäftigt rund 50 Mitarbeiter, arbeitet bundesweit mit über 4.000 relevanten Fachhändlern zusammen und ist markenunabhängig. Zudem unterstützt das Unternehmen Forschungsprojekte zur nachhaltigen Mobilität im Straßenverkehr in Kooperation mit der Universität Oldenburg und weiteren Hochschulen, um den Radverkehr mithilfe digitaler Innovationen insgesamt attraktiver zu machen.