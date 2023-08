FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Erholung der Aktien von Ströer könnte nach einer Kaufempfehlung von HSBC wieder Fahrt aufnehmen. Am Montag gewannen die Papiere des Werbekonzerns über 4 Prozent auf 45,70 Euro und sprangen damit an ihre 100-Tage-Linie. Vor knapp zwei Wochen waren Ströer-Anteilsscheine aus ihrem Abwärtstrend seit März ausgebrochen, der sie im laufenden Jahr um über 5 Prozent ins Minus geführt hatte.

HSBC-Analyst Christopher Johnen machten den Anlegern Hoffnung auf eine Wende am Werbemarkt, der im zweiten Quartal wieder Fahrt aufgenommen habe. Zudem rechnet er damit, dass im vierten Quartal endlich der Verkaufsprozess von Asam Beauty beginnt. Mit dem unveränderten Kursziel von 55 Euro liegt Johnen weiter im Bereich des Jahreshochs./ag/mis