PRESSEMITTEILUNG Enapter AG und Wolong bringen AEM Elektrolyseure gemeinsam nach China Deutsch-italienischer Elektrolyseur-Hersteller Enapter erweitert sein Geschäft nach China

Rahmen-Liefervertrag mit führendem chinesischen Motorenhersteller Wolong geschlossen

Volumen des Rahmenvertrages liegt bei über sechs Millionen Euro Shangyu, China | Berlin, Germany; 07. August 2023. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat einen Rahmen-Liefervertrag im Wert von über sechs Millionen Euro mit dem chinesischen Unternehmen Wolong unterzeichnet. Wolong ist einer der weltweit führenden Motoren- und Antriebshersteller und auch im Bereich erneuerbare Energien tätig. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits Netzteile für Elektrolyseure verschiedener Leistungsbereiche entwickelt und blickt zudem auf eine lange Erfolgsgeschichte im Segment der Pumpen- und Lüfteranwendungen zurück. Der am 07.08. unterzeichnete Vertrag ist auf mehrere Jahre ausgelegt, und umfasst die Lieferung von fünf Megawatt-Multicore-Systemen für verschiedene Kunden in China, sowie rund 130 kleinen single-core Elektrolyseuren (AEM Elektrolyseur EL 4.0), deren Einsatz an verschiedenen Teststandorten in unterschiedlichen Anwendungsumgebungen geplant ist. Enapter und Wolong beabsichtigen gemeinsam modulare Wasserstofflösungen in China wettbewerbsfähig zu machen. Im Bereich der AEM Elektrolyse will Enapter innerhalb der nächsten Jahre auch in China einen deutlichen Marktanteil erhalten. Douglas Pang, Wolong Electric Drive Group Präsident: "Unsere Firmenvisionen passen perfekt zusammen: Enapter hat das Ziel der weltweit führende Anbieter von AEM-Elektrolyseuren zu werden. Wolong teilt diese Vision und möchte als Hersteller in China eine Schlüsselrolle spielen, um die lokale und globale Wasserstoffindustrie mit Wolong-Komponenten auszubauen". Sebastian-Justus Schmidt, Gründer von Enapter: "Die pragmatische und leistungsbezogene Art von Wolong, verbunden mit dem Wunsch einer langfristigen Zusammenarbeit hat uns zusammengebracht. Sie bieten mit dem Ausrollen der ersten AEM Elektrolyseure in China gleichzeitig auch exzellenten Service an und zeigen damit wirkliche Kundenorientierung."



Über WOLONG



Wolong gehört zu den Top Drei Motoren- und Antriebsherstellern weltweit und ist ebenfalls in Bereich der erneuerbaren Energien tätig. Das Unternehmen hat Elektrolyseur-Konverter für verschiedene Leistungsbereiche entwickelt und verfügt über eine lange Erfolgsgeschichte in Pumpen- und Lüfteranwendungen. Zu Wolong gehören über fünfzig Tochtergesellschaften, u.a. die Europäische ATB Gruppe, Brook Crompton, GE Industrial Motors oder die SIR Robotics aus Moderna, Italien. Mit mehr als 18.000 Mitarbeiter erwirtschaftete das Unternehmen 2019 einen Jahresumsatz von über 5,4 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe wurde 1984 gegründet und im Juni 2002 an der Shanghai Stock Exchange notiert.

Über Enapter



Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit bei mehr als 340 Unternehmen in mehr als 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Pressekontakt: Enapter Public Relations Vaitea Cowan

Tel.: +49 (0) 30 921 008 130

E-Mail: pr@enapter.com Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de



