ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach vorläufigen Zahlen und einer Ausblicksanhebung auf "Sell" mit einem Kursziel von 51,40 Euro belassen. Der Online-Immobilienmarktplatz habe mit dem operativen Ergebnis (ooEbitda) im zweiten Quartal sowie mit angehobenen Jahreszielen positiv überrascht, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für das diesjährige operative Ergebnis dürfte nun im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Weitere Einzelheiten erwartet Berlin von den am 8. August anstehenden, endgültigen Zahlen./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2023 / 22:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2023 / 22:56 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12DM80

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken