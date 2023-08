DAX 40 Wochenausblick: Hochspannung vor US-Inflationszahlen

Die neue Handelswoche dürfte ganz im Zeichen der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten stehen. Gleichzeitig gilt es den Jobbericht vom vergangenen Freitag aus den USA zu verarbeiten. Ein robuster Arbeitsmarkt hat die zuletzt rückläufigen Zinsfantasien wieder entfacht. Robuster US-Arbeitsmarktbericht entfacht Zinsfantasien erneut Der Stellenaufbau in der größten Volkswirtschaft der Welt hat sich im vergangenen Monat außerhalb der Landwirtschaft moderat fortgesetzt. Insgesamt wurden im Juli 187.000 neue Jobs geschaffen. Das Stellenplus für Juni wurde auf 185.000 nach unten korrigiert, nachdem im Vorfeld noch 209.000 Einheiten gemeldet wurden.

Anlass zur Sorge gibt jedoch die Entwicklung der Arbeitslosenquote nebst Lohn. Mit 3,5 Prozent notiert die Quote auf dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren. Das Lohnwachstum legte per Jahresmonatsvergleich um 4,4 Prozent zu - gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. In diesem Kontext fürchten Anleger weiterhin den Effekt einer sogenannten Lohn-Preis-Spirale, welche die Inflation zusätzlich befeuern kann.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.