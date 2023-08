Die Aktie von Wacker Neuson kratzt am 52-Wochenhoch und steht damit unmittelbar vor einer Trendfortsetzung. Passend dazu will der Baumaschinenhersteller sein Wachstumstempo in den kommenden Jahren hochhalten und gleichzeitig profitabler werden. Die Planvorgaben für das laufende Jahr wurden zuletzt ebenfalls hochgesetzt. Morgen steht die Veröffentlichung des Q2-Geschäftsberichts auf der Agenda.

