Enge-Sande (ots) -In einer Zeit, in der Begegnungen zuletzt oft mit Vorsicht und Warnungen verbunden waren, präsentiert ein Start-up aus Schleswig-Holstein eine spannende Innovation:"Könnte man eine ähnliche Technologie wie die der Corona-Warn-App nutzen, um Menschen anhand gemeinsamer Interessen zusammen zu bringen?"Genau das haben sich 5 Freunde aus Schleswig-Holstein und Berlin gefragt und die neue kostenlose Dating App .trefn entwickelt, die Menschen anhand realer Begegnungen und gemeinsamer Interessen zusammenbringt..trefn - die unkomplizierte Single-Börse"Wir wollten keinen Schnickschnack, keine überflüssigen Animationen oder undurchsichtige Abomodelle - einfach eine frische, unkomplizierte App, die funktioniert - so wie wir im Norden die Dinge angehen." sagt Miriam, die Gründerin und Geschäftsführerin. Das Team war fest entschlossen, eine App zu schaffen, die es ermöglicht, unkompliziert neue Menschen kennenzulernen, ohne dabei von unnötigen Features abgelenkt zu werden.Bist Du auf der Suche nach neuen Freundschaften, einer ernsthaften Beziehung oder vielleicht einer "casual romance"? Basierend auf diesen Angaben zeigt die Flirt App an, ob man unwissentlich bereits Gleichgesinnte getroffen hat, die dieselben Interessen und Wünsche haben.Sicher kennt fast jeder das Gefühl, auf dem Festival, im Hörsaal oder im Supermarkt jemanden zu sehen, der das Herz höherschlagen lässt, aber man traut sich nicht, den ersten Schritt zu machen, die Situation passt gerade nicht, oder es fehlt einfach die Zeit."Einfach das Handy in die Tasche stecken und los. Wir haben eine App gebaut, die reale Begegnungen zu Chancen werden lässt - keinen Social-Media-Zeitfresser, der uns vom echten Leben abhält." (Christian, Co-Founder)Die zweite Chance bei der PartnersucheEin flüchtiges Lächeln im Supermarkt, ein sympathischer Blickwechsel in der S-Bahn oder ein überraschend angenehmer Austausch während des Gassigehens. Sofort spürt man, da ist was in der Luft. Aber was, wenn man sich nicht direkt traut, sich anzusprechen, oder einfach die Zeit fehlt - soll die gnadenlose Mühle des Alltags diese wunderbare Chance ungenutzt verstreichen lassen? Nicht mit der neuen Dating App .trefn, denn diese gibt der Partnersuche eine zweite Chance und setzt die wunderbaren Momente da fort, wo sie aufgehört haben.So funktioniert die neue Flirt AppAuf der technischen Seite sorgt batterieschonendes low frequency Bluetooth für effizienten Akkuverbrauch während der Partnersuche.Nach der schnellen Registrierung wählen die NutzerInnen, für welche Art von Kontakten sie offen sind. Tägliche Ad-hoc-Updates informieren, ob es zu .trefn gekommen ist. NutzerInnen können dann individuell entscheiden, ob sie mit den angezeigten Personen in Kontakt treten wollen oder nicht. Nach beiderseitiger Zustimmung steht einem Kennenlernen zunächst per Chat und später vielleicht erneut im wahren Leben nichts im Wege.Die Partnerbörse, der deine Sicherheit und Privatsphäre am Herzen liegtEs werden keinerlei persönliche Informationen wie E-Mail-Adressen oder Telefonnummern an andere Nutzer preisgegeben. Die .trefn-App speichert keinerlei Standortdaten oder Bewegungsprofile. Es wird ausschließlich die Information gesammelt, dass sich "NutzerIn XY" und "NutzerIn YZ" heute getroffen haben..trefn verwandelt flüchtige Begegnungen in Chancen.trefn krempelt die Partnersuche um und bringt Singles auf eine völlig neue Art und Weise zusammen. Die neue Dating-App ermöglicht es den Nutzern, aufgrund gemeinsamer Interessen und Vorlieben miteinander in Kontakt zu treten. Agiles Design und Usability stehen dabei im Fokus. Kein Schnickschnack, keine irreführenden Abo-Modelle, mit .trefn macht Dating einfach wieder Spaß. Melde dich jetzt an und lasse flüchtige Begegnungen zu Chancen auf neue Freundschaften, die große Liebe oder eine unverbindliche Romanze werden!.trefn ist Innovation und Miteinander -ohne Schnickschnack und Gedöns frisch von den Wiesen Schleswig Holsteins.Mit .trefn werden Begegnungen zu Chancen.Die .trefn-app (http://www.trefn.app) ist jetzt in den Appstores für IOS und Android kostenlos erhältlich.Pressekontakt:.trefnist ein Service derWemet social matching GmbHLecker Straße 725917 Enge-SandeVertreten durch: Miriam Schnürerinfo@trefn.appOriginal-Content von: wemet social matching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171183/5575109