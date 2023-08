Erfurt (ots) -Mit 20% Rabatt auf die Familientageskarten vom 8. bis 20.8.23Der egapark Erfurt ist mit 36 Hektar bei jedem Wetter ein perfektes Ausflugsziel! Auch an einem verregneten Tag steckt der Park voller Abwechslung und Erlebnisse, da es auch Attraktionen unter dem Dach zu erkunden gibt.Mit dem Zug oder dem Auto ist Erfurt in der Mitte Deutschlands schnell erreicht. 10 Minuten vom Stadtzentrum beginnt der Kurzurlaub. Das große Blumenbeet muss man gesehen haben! Auf über 6.000m² wachsen mehr als 80.000 Blumen in 155 Sorten, bienenfreundliche Blühstreifen, und Dauerblüher wie Zinnien, Schmuckkörbchen, Krallenaster, Verbenen, Salbei, Mittagsgold, Tagetes, Prachtkerzen, Ziertabak, Amaranth, Schwarznessel oder Eisenkraut. Auch die Kleinsten haben Ihren Spaß, denn auf dem großen Rasenband kann man mitten im Beet entlang spazieren und die Nase in die Blumen stecken. Die Blütenpacht ist bis zu 2 Meter cm hoch, inmitten des Sommerblumenmeeres klettern Schwarzäugige Susanne oder Purpurglöckchen empor. Der egapark ist mit 120.000 Pflanzensorten, 4.000 Bäumen, riesigen Rasenflächen und etwa 30 Wasserspielen eine grüne Oase und ein Erholungsort für alle Generationen. Jetzt in den Ferien können sich Familien besonders freuen: Vom 8. bis 20.8.23 gibt es 20 % Rabatt auf alle Familientageskarten und es warten jede Menge Abenteuer! Mit der Familientageskarte können zwei Erwachsene und bis zu fünf Kinder (7 - 16 Jahre) den egapark besuchen. Von Dienstag bis Sonntag (montags ist geschlossen) kosten sie statt 39,00 nur 31,20 Euro. Die Familienkarte Mini gilt für einen Erwachsenen und bis zu fünf Kinder (7 - 16 Jahre) und kostet in der Familienwoche nur 19,20 Euro.Die rabattierten Familienkarten gibt es an den egapark-Kassen. Für das Lichterfest am 11. und 12. August 2023 ab 16 Uhr gibt es Veranstaltungstickets, die rabattierten Familienkarten gelten nicht.Nicht weit vom Parkeingang entfernt, lockt der Spielplatz GärtnerReich. Der einzigartige 35.000 m² große egapark-Spielplatz mit seinen besonderen Spielgeräten in Form traditioneller Erfurter Gemüsezüchtungen und Blumen ist für die Kinder das Highlight jedes egapark-Besuches. Nach ausgiebigem Rutschen auf dem großen Erdbeerkaktus, einer Entdeckungsreise durch den Schneckenschleimschlund, schwindelerregenden Runden auf dem Dahlienkarussell und rasanten Fahrten auf der Bohnenbahn ist noch Zeit für einen Abstecher in den schattigen Waldpark. Dort erzählen die sprechenden Bäume spannende Geschichten. Auf einer Entdeckungstour über den Wissenspfad lernt man die fünf größten Wald-Tiere Thüringens und ihre Lebensweise kennen oder schaut ins lebensgroße Vogelhaus. Für eine Entdeckerpause bieten sich die Hängematten mit Blick in die Baumwipfel an.Bei Regen und Sonnenschein lohnt sich dann eine kurze Auszeit im Urwald- und Wüstenhaus. Danakilsenke, Dschungel-Erlebnispfad, magische Monitore, ungewöhnliche Tiere wie die Blattschneideameisen, die Baumpython oder der Kurzohrrüsselspringer - das Danakil bietet jede Menge spannende A-Ha Erlebnisse. Die beliebten Erdmännchen, die eleganten Schmetterlinge oder das immer gut aufgelegte Chamäleon sind die Stars bei kleinen und großen Besuchern. Chacoguans kann man im üppigen Urwaldgrün entdecken. Die bodenlebenden Hokkohühner aus Mittel- und Südamerika werden in Deutschland nur im egapark und in Stuttgart in der Wilhelma gehalten. Ganz nebenbei lernen die Entdecker jede Menge über die Bedeutung des lebenswichtigen Wassers für Tiere und Pflanzen. Mit dem Tablet oder der App sind ganz verschiedene Touren möglich - so wird auch ein Wiederholungsbesuch zu einem unterhaltsamen Erlebnis. Am Ausgang des Regenwaldes kann dann jeder für sich bewerten, welchen ökologischen Fußabdruck man mit dem eigenen Handeln hinterlässt.So eine Tour macht nicht nur Spaß, sondern auch schlau und hungrig. Die egapark-Gastronomen haben sich auf die Wünsche der Besucher eingestellt und locken mit verschiedenen Vorteils-Aktionen.Das Deutsche Gartenbaumuseum mit seiner interaktiven, zweifach prämierten Ausstellung ein echter Ferientipp. Mit einer Mischung aus modernen Multimediastationen und interessanten Exponaten ist der Gartenbau auf 1.000m² erlebbar - bunt, digital und spielerisch. Wieder draußen lässt man sich nochmal den warmen Sommerwind um die Nase wehen. Vom 35 m hohen Aussichtsturm direkt neben dem Museum hat man einen genialen Blick über Erfurt und den egapark.Sommerfeste und MärkteDer egapark ist Gartendenkmal und Kulturpark zugleich. Neben vielen kleinen Veranstaltungen wie Yoga- oder Bodybalance-Kursen, den Geschichten unterm Lesebaum oder dem Sommerkino stehen auch viele fantastische Höhepunkte und unvergessliche Momente auf dem Plan.Darauf können Sie sich in den kommenden Wochen freuen:11. und 12. August 2023 - Lichterfest16:00 bis 23:00 UhrZwei Sommerabende zum Genießen! Tausende Lichter in unzähligen Farben bringen den Gartenpark zwei Tage lang zum Strahlen. Ungewöhnliche und die Fantasie inspirierende Lichtinstallationen in vielen Farben und Formen oder beleuchtete Objekte im gesamten Parkgelände schaffen mystische Momente. Außerdem gibt es grandiose Lichtshows, Videomapping, Musik auf der ANTENNE Thüringen-Bühne, mobile Künstler, die man beim Spaziergang durch den Park entdecken kann, und lauschige Ecken, die zum Träumen und Verweilen einladen. Zwei Sommerabende zum Genießen und Staunen!Die Karten zum Lichterfest gibt es bereits jetzt im Ticketshop!Vorher kaufen und ohne Anstehen in den Park! Die Nutzung des ÖPNV ist bei den Tageskarten enthalten. Die reduzierten Eintrittspreise in der Familienwoche gelten nicht für das LichterfestEintrittspreise: Erwachsene ab 26 Jahre - 18 EuroJunge Erwachsene 17-25 Jahre - 14,50 EuroSchüler 7-16 Jahre - 6 EuroKinder 0-6 Jahre - freier Eintritt26. und 27. August 2023 - Thüringer Gartentage mit Gartenpflanzen-Raritätenbörse und Kakteenbörse - zum Sondertagespreis von 10 Euro09:00 bis 18:00 UhrZwei Tage Gartenlust zum Tagespreis von je 10 Euro statt 15 - das letzte Augustwochenende bietet das Highlight für alle Gartenfans und Pflanzenfreunde. Der zweitätige Gartenmarkt präsentiert mit mehr als 80 Ausstellern ein großes Sortiment an Stauden, Gehölzen, Rosen, Raritäten, Gartenaccessoires und nützlichen Helfer für Beet und Garten. Mit dabei sind die MDR-Fernsehgärtner, grüne Experten mit Vorträgen und Workshops zu aktuellen Gartenthemen. Seltene Pflanzen bietet die Raritätenbörse mit Spezialgärtnereien aus ganz Deutschland und dem Ausland an. Fans stachliger Schönheiten finden auf der Kakteenbörse in Halle 1 besondere Exemplare.Erwachsene zahlen am 26. und 27. August 2023 nur 10 Euro statt 15 Euro Eintritt und erleben die Thüringer Gartentage und den ganzen egapark! Ein tolles Angebot für alle Gartenbegeisterten!Sondereintritt Thüringer Gartentage:Von 9:00 -11:00 Uhr -10 Euro statt 15 Euro Eintritt (Erwachsener).02. September bis 31. Oktober 2023 - Kürbiszeit im egapark -Kürbisausstellung zum Thema "Wald"Die Kürbisse halten auch 2023 wieder Einzug in den egapark. Aus über 50.000 Exemplaren in vielen Formen und Farben entstehen gigantische Kunstwerke, in diesem Jahr übergroße Waldbewohner. Ein perfekter Ausflug für die ganze Familie. Ein perfekter Ausflug für die ganze Familie.20. September - NaturerlebnistagDie Natur erkunden, interessante Workshops mit Umwelt- und Naturpädagogen aus der Region erleben, mit der ganzen Familie an Mitmachstationen experimentieren und alle Sinne bei den verschiedensten Aufgaben und Rätseln schärfen - das ist der NaturErlebnisTag im egapark. Erleben Sie an 20 Stationen u.a. Alpakas und Greifvögel, probiert euch auf der Bambusbaustelle aus und macht selber Seife! Besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr die große Physikanten-Show, eine Wissenschaftsshow der Superlative!31. Oktober 2023 - KürbisErnteFest14:00 bis 18:30 Uhr Auch die schönste Kürbisausstellung geht einmal zu Ende. Die riesigen Kürbisfiguren werden von den Besuchern abgeerntet. Begleitet wird der Nachmittag von einem Familienprogramm mit Musik, Theater, Schnitzwerkstatt und jeder Menge weiterer Aktionen rund um den Kürbis.Pressekontakt:Erfurter Garten- und Ausstelluigs gemeinnützige GmbHPressestelleChristine KarpeE-Mail: presse@egapark-erfurt.deTel. 0361 5641126www.egapark-erfurt.deOriginal-Content von: Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162118/5575194