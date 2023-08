Die Aktie des Energieriesen Shell schlägt sich in einer relativ schwierigen Marktumfeld gut und pendelt um den Schlusskurs der Vorwoche. Leichten Gegenwind gibt es vom Ölmarkt. So sind die Ölpreise am Montag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Notierungen zuletzt deutlich gestiegen waren.Gegen Mittag kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im Oktober 85,48 US-Dollar. Das waren 76 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für WTI zur September-Lieferung fiel um 79 ...

