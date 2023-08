Im Herbst 2022 war Meta am Tiefpunkt: Knappe Werbebudgets, zunehmende Konkurrenz durch TikTok und Milliardenverluste durch Zuckerbergs Metaverse-Wette brachten den Konzern an den Rand des Abgrunds. Doch von da aus ging es wieder rasch empor.Mark Zuckerberg hatte es angekündigt: "Ich glaube, dass jene, die Geduld haben und in uns investieren, am Ende belohnt werden." Diesen Satz sagte der Meta-Chef anlässlich der Q3-Zahlenvorlage im vergangenen Oktober. Nachdem der Kurs daraufhin seine Talfahrt zunächst ...

