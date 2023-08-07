FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
BIOGEN INC. DL -,0005 EUR US09062X1037
START RESTART AUCTION: 13:46
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 13:56
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
BIOGEN INC. DL -,0005 EUR US09062X1037
START RESTART AUCTION: 13:46
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 13:56