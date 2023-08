© Foto: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Uncredited



Elon Musk informiert per Posting über seine Plattform X, die früher als Twitter bekannt war, dass er möglicherweise operiert werden müsse. Was ist da los?

Elon Musk postet auf X, dass er heute per Magnetresonanztomographie (MRT) seinen Rücken und Nacken untersuchen lassen würde. Nach einem Sumokampf hätte er Rückenschmerzen, so der Tesla- und SpaceX-CEO.

Musk meinte, dass er in dieser Woche wissen würde, ob eine Operation nötig sei, bevor er seinen geplanten Käfigkampf mit Mark Zuckerberg, Mitbegründer von Meta Platforms, antrete. Die Operation sei eventuell nötig, um eine Titanplatte zu verstärken, die seinen C5 und C6-Wirbel zusammenhalte, so Musk.

[twitter]1688377445957652480[/twitter]

Außerdem kündigte Elon Musk in zwei Postings an, dass der Kampf auf X gestreamt werden solle. Er würde "den ganzen Tag über Gewichte stemmen und sich auf den Kampf vorbereiten", so Musk.

Das Medienspektakel um den Kampf der beiden Tech-Titanen ist für Journalisten ein ergiebiges Thema, das das Sommerloch stopft. Aber Informationen über den Gesundheitszustand von Elon Musk könnten auch Marktbewegungen auslösen. Musk ist unter anderem Vorstandsvorsitzender von Tesla und Space Exploration Technologies sowie Eigentümer der Social-Media-Plattform X.

Musk ist bekannt als notorischer Workaholic. Das gepaart mit gesundheitlichen Einschränkungen könnte zu größeren Beeinträchtigungen führen, die Musks Arbeitsleistung mindern könnten.

Nach einem Kampf mit einem Sumo-Ringer leide Musk nach eigenen Angaben unter "Mega-Rückenschmerzen". Sein Posting über den Sumo-Kampf wurde von einem weiteren mit einem Foto begleitet, das einen behelfsmäßigen Ring für Sumo-Kämpfe zeige. Musk habe die Verletzung im letzten Jahr erwähnt, nachdem er den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem "Einzelkampf" über die Ukraine herausgefordert hatte.

Ob, wann und wo der Kampf von Musk und Zuckerberg stattfindet steht in den Sternen. Der Wirbel um den Tech-Titanen-Kampf nahm zu, als die Facebook-Mutter Meta ein konkurrierendes soziales Netzwerk, Threads, an den Start brachte - direkte Konkurrenz zu Musks X, vormals Twitter.

Zuckerberg postete am Sonntag auf Threads, dass er den 26. August als Termin für den Kampf vorgeschlagen habe. Er warte auf eine Bestätigung.

Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion

