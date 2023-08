© Foto: Jean-Christophe Bott - dpa



Die US-Bank nannte fünf Aktien, die besonders gute Aussichten in den nächsten Monaten hätten - vorausgesetzt die Zinsen steigen nicht weiter an.

"Wenn wir untersuchen, welche Sektoren nach der letzten Zinserhöhung der Fed in der Regel führend sind, befinden sich Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen in der Pole-Position", so die Analysten in einer Kundenmitteilung. Zuletzt nahm die Fed am 26. Juni die elfte Zinserhöhung in Folge vor.

Die US-Investmentbank selbst gewichtet den Sektor Basiskonsumgüter über. Dieser sei "einer der besten Performer im Umfeld der letzten Zinserhöhung der Fed, niedrigere Anleiherenditen und eine bessere relative Gewinn-je-Aktie-Dynamik sollten ihn weiter unterstützen", so die Analysten der Bank.

Fünf europäische Basiskonsumgüter, die sich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten besonders gut entwickeln könnten, seien laut den Bankern unter anderem der französische Lebensmittelhersteller Danone und Nestlé aus der Schweiz. Danones geschätztes Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) liegt für das Jahr 2024 bei sechs Prozent, das EPS für Nestlé bei acht Prozent, berichtet CNBC. Das durchschnittliche Kursziel für den weltgrößten Nahrungsmittelkonzern liege laut Marktetscreener circa 15 Prozent über dem aktuellen Kurs. Auch für Danone ist der Analystenkonsens weitgehend optimistisch. Gut zehn Prozent Kurspotenzial seien drin.

Ebenfalls den Sprung auf die Liste der möglichen europäischen Outperformer schafften der niederländische Einzelhändler Ahold Delhaize mit einem geschätzten EPS-Wachstum von sieben Prozent für 2024 und Anheuser-Busch InBev. Für die US-amerikanische Brauerei prognostizieren die Analysten von JPMorgan ein EPS von 18 Prozent. Die Analystenschätzungen für die Aktie sind weitgehend positiv. Das Kurspotenzial liege Marketscreener zufolge bei 22,42 Prozent.

Trotz eines negativen EPS von minus zwei Prozent, dass JPMorgan der Aktie von Tesco für das Jahr 2024 gibt, ist der britische Lebensmittelhändler ebenfalls in der Auswahl der europäischen Top-Picks. Mehr sehen lassen kann sich das durchschnittliche Kursziel: Zum aktuellen Kurs der Aktie bestehe ein Abstand von ungefähr 20 Prozent nach oben, so Daten von Marketscreener.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion