NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 17600 auf 18500 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Gute Zahlen, schwache Analystenkonferenz", schrieb Analyst Samuel Bland in einem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht der Reederei. Er hob seine Schätzungen für 2023 etwas über die Jahresziele an, senkte sie aber für 2024. Der Aktienkurs impliziere allerdings deutlich mehr Skepsis./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2023 / 18:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0010244508

